Президент Российской Федерации назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

" при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в нарушение устава , норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", – заявил Путин, свидетельствует России, передает .

"Россия самым серьёзным образом осуждает набег на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - заявляет Путин.

По его словам, созывает экстренное заседание Совета Безопасности для "обсуждения агрессивных действий и их союзников".

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