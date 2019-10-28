Субсидии – их в этом отопительном сезоне получит почти четыре с половиной миллионов домохозяйств. Если не было изменений в семье и долгов за коммуналку, субсидию пересчитают автоматически. Но не все этому верят и накануне отопительного сезона идут испытывать, случайно не забрали ли помощь?

Анна в прошлом году имела субсидию. Но согреться в доме все равно не могла. Потому что экономила газ.

Хотя и экономила топливо, но с льготой все же было выгодно. Будет ли субсидия в этом году – женщина не уверена, следовательно отправилась в район.

Светлана также выясняет о субсидии своей матери-пенсионерки. Она в прошлом году имела льготы на газ и свет:

"У нее пенсия две тысячи, а за коммунальные услуги она должна была платить 1400-1500 гривен за полдома в селе", – делится женщина.

Субсидия матери Светланы на этот год продлена автоматически. Потому что изменений в семье пенсионерки не было. Все предыдущие счета за квартплату – оплачены. Таким посетителям в органе соцзащиты объясняют: субсидии сохранены. На какую сумму – увидят в квитанциях в следующем месяце.

"Субсидии были начислены еще раньше, и те люди, которые уже есть в программе, – они будут получать эти субсидии и в следующем отопительном сезоне", – отмечает министр Минсоцполитики.

Решением правительства упростили получение субсидии в селе супругами-пенсионерам, которым больше 60, зарегистрированным по разным адресам, а также военным и домам семейного типа. В прошлом году лишили субсидий тех, кто делал дорогие покупки – суммы стартовали от 50 тысяч гривен. Или те, кто получил наследство. В этот список попали и те, кто покупал... прицеп, потому что он считался транспортным средством независимо от суммы. Но в этом году люди, которые приобрели прицепы, на субсидию могут рассчитывать.

"В подавляющем большинстве это прицепы ориентировочно стоимостью 5-7 тысяч гривен", – объясняет Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

В этом году субсидиями должны воспользоваться около четырех с половиной миллионов домохозяйств, посчитали в Минсоцполитики. Это столько же, как и в прошлом отопительном сезоне. Почти на 48 млрд гривен. Такую же сумму заложили и в бюджет на 2020-й.

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