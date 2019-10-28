|Украинцы идут проверять свои субсидии
|28.10.2019 18:05
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Субсидии – их в этом отопительном сезоне получит почти четыре с половиной миллионов домохозяйств. Если не было изменений в семье и долгов за коммуналку, субсидию пересчитают автоматически. Но не все этому верят и накануне отопительного сезона идут испытывать, случайно не забрали ли помощь?
Анна в прошлом году имела субсидию. Но согреться в доме все равно не могла. Потому что экономила газ.
"У нее пенсия две тысячи, а за коммунальные услуги она должна была платить 1400-1500 гривен за полдома в селе", – делится женщина.
Решением правительства упростили получение субсидии в селе супругами-пенсионерам, которым больше 60, зарегистрированным по разным адресам, а также военным и домам семейного типа. В прошлом году лишили субсидий тех, кто делал дорогие покупки – суммы стартовали от 50 тысяч гривен. Или те, кто получил наследство. В этот список попали и те, кто покупал... прицеп, потому что он считался транспортным средством независимо от суммы. Но в этом году люди, которые приобрели прицепы, на субсидию могут рассчитывать.
"В подавляющем большинстве это прицепы ориентировочно стоимостью 5-7 тысяч гривен", – объясняет Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".