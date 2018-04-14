|В Сирии "совершен акт агрессии против суверенного государства". Путин
|14.04.2018 10:26
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Президент России Владимир Путин заявил, что США вместе со своими союзниками нарушили устав ООН и международное право, совершив авиаудар по военным и гражданским объектам в Сирии без санкции Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».
«Четырнадцатого апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.
Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», — заявил Путин.
Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.
США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев, заявил президент Владимир Путин.