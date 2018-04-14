Международное общество не будет бездействовать в случае применение химического оружия против людей.

Дания безоговорочно поддерживает удары, нанесенные по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии Соединенными Штатами вместе с Великобританией и Францией. Об этом заявил глава МИД скандинавского королевства Андерс Самуэльсен, информирует svodka.net.

«Трагическая картина, которую мы наблюдали после химической атаки в Думе в прошлую субботу, ярко подчеркивает глубокое презрение режима Асада к человеческим жизням. Подобные действия должны иметь последствия. Неприемлемо то, что Россия во вторник вновь помешала Совету Безопасности исполнить свои обязанности в отношении Сирии. Поэтому Дания безоговорочно поддерживает тот ответ на злодеяния сирийского режима, который дали наши союзники», — отметил Самуэльсен, письменное заявление которого было распространено МИД Дании.

Глава датской дипломатии добавил, что международное общество должно демонстрировать, что не будет бездействовать в случае применение химического оружия против населения Сирии.

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