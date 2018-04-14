



Екс-чоловік Ольги Бузової, футболіст Дмитро Тарасов довший час зустрічався з моделлю Анастасією Костенко, не так давно подружжя відгуляло весілля, а зараз готується до нового етапу - народження малюка.



Днями пара з'явилася на презентації смартфону і шанувальники змогли розгледіти чималий животик Анастасії, а у ЗМІ з'явилися чутки про те, що пологи моделі відбудуться вже у червні, у одній з підмосковних клінік "Лапіно".



Допис, поширений TarasovKostenkoFAN (Нас 28800) (@tarasovkostenko) 11 Кві 2018 р. о 10:33 PDT



Сколько нежности❤️



культура шоубиз и культура допис поширений нас tarasovkostenkofan кві Теги: фішки