|Екс-чоловік Бузової вийшов на публіку з вагітною дружиною (ФОТО)
|14.04.2018 10:35
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Екс-чоловік Ольги Бузової, футболіст Дмитро Тарасов довший час зустрічався з моделлю Анастасією Костенко, не так давно подружжя відгуляло весілля, а зараз готується до нового етапу - народження малюка.
Днями пара з'явилася на презентації смартфону і шанувальники змогли розгледіти чималий животик Анастасії, а у ЗМІ з'явилися чутки про те, що пологи моделі відбудуться вже у червні, у одній з підмосковних клінік "Лапіно".
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