В 2018 году количество солнечных электростанций в Украине возросла на 13%.

С начала текущего года количество солнечных электростанций в Украине возросла на 13%. Об этом пишет сайт Кабинета Министров Украины со ссылкой на выступление советника председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) по международному сотрудничеству на 7-й конференции индустрии солнечной энергетики Центральной и Восточной Европы «CISOLAR 2018» Константина Гура, сообщает АgroРolit.com, информирует svodka.net.

Сообщается, что по состоянию на конец I квартала 2018 общая мощность солнечных электростанций, которые работают по «зеленому» тарифу, составляет 841 МВт. Только за 3 месяца ц .г. установлено 100 МВт, что составляет почти половину мощностей СЭС, введенных за все 2017 год.

Такая динамика развития сектора напрямую связана с рядом законодательных изменений, над которыми работало Госэнергоэффективности вместе с правительством, парламентом, профильными министерствами и другими игроками рынка «, — говорится в сообщении.

Среди основных реформ — привязка «зеленого» тарифа к курсу евро до 2030 г.., Возможность заключения долгосрочных договоров на закупку «чистой» электроэнергии на срок действия «зеленого» тарифа.

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Сейчас основным стимулом развития «чистой» энергетики является «зеленый тариф». В то же время, в мире наблюдается тенденция перехода на аукционы по закупке электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Этот механизм, его преимущества и недостатки, пока детально анализируются и в Украине. Убеждены, что к таким изменениям нужно относиться взвешенно с учетом динамики развития возобновляемой энергетики и экономических условий в стране. Изменения должны быть прогнозируемыми, понятными и удобными для инвесторов «, — пояснил К. Гура.

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