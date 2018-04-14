Актриса сейчас находится на стадии развода с Брэдом Питтом и ее эмоционально состояние особенно приковывает внимание журналистов. И не зря, пишет со ссылкой на .

в своем последнем интервью рассказала, что старается никогда не бывать наедине с собой. Известная актриса признается, что таким образом она не испытывает пустоты в своём сердце. При этом многие обратили внимание на ее фразу, что нам уже давно не чувствует себя совершенно расслабленной.

Но ей это нравится. Джоли утверждает, что для неё это абсолютно нормальное состояние и она считает себя одной из тех мам, которые постоянно заняты своими детьми. И не видит в этом ничего плохого.

"Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне"расслабься". Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом", - поясняет звездная мама.

Таким вниманием 24 на 7 женщина старается воспитать в своих детях доброту, сострадание, эмпатию и заботу о других. Американская общественность была шокирована подобным спорном заявлением Анджелины.

Многие осудили ее методы воспитания и отметили, что отсутствие границ между мамой и детьми и личного пространства у самой женщины построят в их голове неправильные модели ролей в семье, а уже в скором времени скажутся на их взрослении.

Около года назад ошарашила своим заявлением о разводе с Брэдом Питтом. Эту пару считали образцовой и браком двух секс-символов эпохи. Джоли укоряла мужа в чрезмерном пристрастие к алкоголю и недостаточном внимании к детям.

не во всех моментах разделял методы воспитания Анджелины Джоли. На данный момент идет бракоразводный процесс, а дети проживают с матерью. Такое положение дел не устраивает Питта и он продолжает настаивать на совместной опеке над детьми. Хотя Анджелина и не согласна с этим.

Как ранее сообщалось, у Брэда Питта появилась новая девушка. Избранницей голливудского актера стала известная профессорша и архитекторша. Общественность уже приписывает паре роман, хотя официально Питт заявлений о своей личной жизни не делал.















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