Громкие взрывы над сирийской столицей начались, когда Трамп объявил о авиаудары

"Только что я приказал вооруженным силам США нанести точные удары по целям, связанным мощностями диктатора Башара Асада по производству химического оружия", - заявил Трамп.

Согласно сообщению Белого дома, Трамп заявил, что США готовы "поддерживать" давление на Асада, пока он не прекратит преступные убийства своих людей запрещенной химическим оружием, пишет AP.

Глава Пентагона Джим Маттис сообщил, что в операции задействовано вдвое больше оружия, чем в прошлом году, когда вооруженные силы США выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе войск Асада, сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрона также заявил, что его страна, США и Великобритания начали военную операцию против "тайного химического арсенала" сирийского правительства.

По его словам, "красная линия была перейдена" после вероятной химической атаки на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

Во Франции "нет сомнений", что сирийское правительство несет за нее ответственность.

Макрона сообщил, что операция ограничится ударами по возможностям Сирии производить химическое оружие. Он не сообщил, какое оружие задействовано в операции и по каким именно целях.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, крылатые ракеты были применены против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.