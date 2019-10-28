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Мужчина с 15 пулевыми ранениями самостоятельно пришел в больницу
28.10.2019 18:24
Мужчина самостоятельно пришел в клинику с 15 пулевыми ранениями Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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