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Мужчина с 15 пулевыми ранениями самостоятельно пришел в больницу
28.10.2019 18:24
Мужчина самостоятельно пришел в клинику с 15 пулевыми ранениями
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Теги:
происшествия
события
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