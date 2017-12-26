Компаниям, отвечающим за социальные сети Instagram и Facebook,
"Роскомнадзор" направил требование с просьбой сообщить причины, по
которым у главы Чечни Рамзана Кадырова пропали аккаунты. Кадыров
лишился аккаунтов в соцсетях 23 декабря Фото: ЕРА Запрос отправлен
26 декабря.23 декабря профили Кадырова в социальных
сетях Instagram и Facebook оказались
недоступны.Министр Чечни по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что атаку
совершили "те, кто постоянно обвиняют" в кибератаках
Россию.Кадыров анонсировал появление чеченской социальной
сети Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским".Члены
парламента Республики Чечня объявили бойкот социальной сети
Instagram.
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