Компаниям, отвечающим за социальные сети Instagram и Facebook, "Роскомнадзор" направил требование с просьбой сообщить причины, по которым у главы Чечни Рамзана Кадырова пропали аккаунты. Кадыров лишился аккаунтов в соцсетях 23 декабря Фото: ЕРА Запрос отправлен 26 декабря.23 декабря профили Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступны.Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что атаку совершили "те, кто постоянно обвиняют" в кибератаках Россию.Кадыров анонсировал появление чеченской социальной сети Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским".Члены парламента Республики Чечня объявили бойкот социальной сети Instagram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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