Российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой считает, что президент России Владимир Путин попытается отомстить в Украине за унижение в Сирии. Боровой: Парад победы под угрозой – над Путиным будут смеяться Фото: Константин Боровой / Facebook Такое мнение высказал"Карлика отшлепали. Парад Победы под угрозой – над Путиным будут смеяться. Украине приготовиться, мстить Путин будет там", – написал он. https://www.facebook.com/borovoi/posts/10209240190682327 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии россии сша боровой президента Теги: мир