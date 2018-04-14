В ночь на субботу в военном ведомстве США сообщили, что в ходе атаки на объекты в Сирии главными целями стали три «мишени», непосредственно связанные с производством и применением химического оружия. Всего во время краткосрочной операции американские, французские и британские силы выпустили более 120 ракет.

В числе основных мишеней оказались объекты, расположенные в Дамаске, а также в городе Хомс, примерно в 100 километрах к северу от столицы, информирует svodka.net.

В ходе брифинга в Пентагоне глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд сообщил, что первой целью стал «военный научно-исследовательский центр, расположенный в пределах городской черты Дамаска … где исследовались технологии, связанные с созданием, производством и испытанием химического и биологического оружия ».

Еще две цели были расположены близко от Хомса. Это хранилище химического оружия к западу от города — по данным американских военных, именно там хранятся основные запасы зарина, что используется режимом, а также еще один военный объект, «включающий в себя как хранилище химоружия, так и командный пункт, имеющий важное значение ».

В Пентагоне пока не сообщают, какие именно силы были использованы в ходе операции. По словам генерала Джозефа Данфорд, в акции были задействованы как морские, так и воздушные силы США, Франции и Великобритании.

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svodka.net/

Позже представитель американского военного ведомства уточнил, что в операции участвовали как минимум один американский военный корабль, находящийся в Красном море, а также стратегические бомбардировщики B-1.

Под ударом ракет США, Франции и Германии вечером в пятницу оказались 10 объектов в Сирии. В их числе — штаб Республиканской гвардии, батальон 105 (Дамаск) база ПВО, расположенная под горой Касьюн (Дамаск) аэропорт меззе (Дамаск) аэропорт Ад-Думейр (Восточная Гута) научно-военный центр в Барз (район Дамаска) штаб-квартира научного центра в Джамрайя (пригород Дамаска) батальон 41 спецзназ (пригород Дамаска) военные подразделения в Каламун (северный пригород Дамаска) военный объекты в Кисва (пригород Дамаска) военные склады в Хомсе.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. Государственное телевидение Сирии сообщило, что в ходе налета силы ПВО сбили 13 ракет в пригороде Дамаска Аль-Кисва.

Отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне, генерал Данфорд подтвердил, что попытки сбить ракеты коалиции действительно были зафиксированы. При этом министр обороны США Джеймс Маттис подчеркнул, что ему не известно о каких-либо потери в сил США.

В Пентагоне также заявили, что пока не получили информации «о какой-либо активность со стороны россии» в ответ на ракетный удар коалиции.

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