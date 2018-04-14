Министр обороны Франции Флоранс Парли опубликовала в Twitter кадры запуска ракет по Сирии в ночь на 14 апреля. "Стрельба военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов… в Средиземном море. Цель: место производства химического оружия сирийского режима", – написала она. | Цель: место производства химического оружия сирийского режима Скриншот:: Florence Parly‏ / Twitter В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии.видео Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г. Видео: Florence Parly‏ / Twitter Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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