Министр обороны Франции Флоранс Парли опубликовала в Twitter кадры
запуска ракет по Сирии в ночь на 14 апреля. "Стрельба
военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов… в
Средиземном море. Цель: место производства химического оружия
сирийского режима", – написала она. | Цель: место
производства химического оружия сирийского режима Скриншот::
Florence Parly / Twitter В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не
обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в
Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за
собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в
Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении
атаки США и их союзников не участвовали.Президент России
Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза
ООН в связи с авиаударами по Сирии.видео
Tir d’un missile de croisière
naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en
Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du
régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ
— Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г. Видео:
Florence Parly / Twitter
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