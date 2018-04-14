|В США умер известный режиссер Милош Форман
|14.04.2018 11:07
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В субботу, 14 апреля, в США на 86-м году жизни умер известный чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, сообщает Корреспондент.
По словам жены режиссера, он скончался внезапно после непродолжительной болезни.
Кроме этого, прощание с Форманом состоится в тесном семейном кругу.
Стоит отметить, что Милош Форман родился в чешском городе Часлав в 1932 году, а после вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман не вернулся из Франции. После этого, он переехал в США. Наиболее известные киноленты режиссера: "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Народ против Ларри Флинта".
Милош Форман дважды удостаивался премии Оскар.
Как сообщал svodka.net ранее, в Чикаго в возрасте 80 лет скончалась вокалистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплс.
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