|Поезд насмерть сбил мужчину во Львовской области
|14.04.2018 11:09
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Сегодня утром на железнодорожном перегоне Песочное - Николаев во Львовской области грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Около 5:05 на железнодорожном перегоне Песочное - Николаев грузовой поезд №3150 во время экстренного торможения сбил неизвестного мужчину, который неожиданно вышел на железнодорожный путь. В результате наезда поезда мужчина погиб на месте", - сообщили в департаменте.
Напомним, поезд насмерть сбил мужчину на вокзале во Львовской области.
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