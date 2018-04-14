Сегодня утром на железнодорожном перегоне Песочное - Николаев во Львовской области грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Около 5:05 на железнодорожном перегоне Песочное - Николаев грузовой поезд №3150 во время экстренного торможения сбил неизвестного мужчину, который неожиданно вышел на железнодорожный путь. В результате наезда поезда мужчина погиб на месте", - сообщили в департаменте.

Напомним, поезд насмерть сбил мужчину на вокзале во Львовской области.

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