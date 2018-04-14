"Его психически пытаются сломать"

"Володя начинают мучить так называемым" несоблюдением режима ": за любую провинность, которую он" допускает "в камере, на него составляют административном нарушении. За то, что он отказался раздеваться догола, его избили и составили акт об административном нарушении", - отметил Климент.

Он также сообщил, что Балуха наказывают, если он лег в камере или подошел к окну и задержался там более чем на 1-2 минуты.

"Его психически пытаются сломать, привести к тому состоянию, чтобы он начал употреблять ту пищу, которую дают в этом СИЗО. Володя держится, настроение у него оптимистичное", - добавил Климент.

11 апреля начальник Раздольненского изолятора временного содержания Валерий Ткаченко во время заседания суда по делу политзаключенного Владимира Балуха заявил, что

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в аннексирована Крыму, объявил бессрочную голодовку.

Напомним, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крым 16 января приговорил крымского активиста Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тыс. Грн).