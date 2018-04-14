В Украине с 1991 года были задержаны около 150000 нелегальных мигрантов и отказано в пропуске почти 180000 потенциальным незаконным мигрантам. Об этом сообщили в прес-центре Госпогранслужбы Украины.

По данным источника, за это время было задержано около 150000 нелегальных мигрантов и отказано в пропуске почти 180000 потенциальным незаконным мигрантам.

В ГПСУ добавили, что попытки мигрантов незаконно пересечь границу сократились за 2015-2017 года. Так, в 2015 году зафиксировано 1807 таких лиц, в 2016 - 1040 человек, в 2017 - 886 человек.

"С 2008 года на границах со странами ЕС удалось сократить количество попыток нарушения границы незаконными мигрантами на 10% и в последующие годы фиксируется постоянный спад незаконной миграции. Так, в 2008 году за незаконное пересечение границы задержаны 3,4 тысячи мигрантов, а уже в 2016 - 1,04 тысячи", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, шестерых нарушителей закона правоохранители поймали во Львовской области , а еще двое попалось на территории Закарпатья.

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