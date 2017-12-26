Он обладает умением ударить и не пропустить удар, утверждают авторы рейтинга

В комментарии этой оценки журналист медиа Майкл Розенталь пишет, что украинский воин может стать Флойдом Мейвезером и Мэнни Паккьяо в одном лице. По его словам, навыки двукратного олимпийского чемпиона захватывают всех, ведь он почти всегда находится в нужном месте и в нужное время.

"Он обладает умением ударить и не пропустить удар, как это свойственно Мейвезеру, хотя у них разные стили", - отмечает автор.

Журналист добавляет, что Ломаченко "словно поглощает душу своих соперников" благодаря способности методично наносить тяжелые удары. Вместе с тем, Розенталь сомневается, что украинец заработает столько же, сколько удалось Мейвезеру или Пакьяо, хотя с боксерской точки зрения начинает достигать их уровня.

"Можно было бы говорить, что после ухода Андре Уорда Геннадий Головкин - следующий в борьбе за статус лучшего боксера мира, но кто действительно считает, что он лучше Ломаченко? Я таких не знаю. Если кто-то соревнуется с Ломаченко, так это Теренс Кроуфорд", - убежден автор.