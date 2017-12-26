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Ломаченко стал лучшим боксером 2017 года по версии еще одного авторитетного издания
26.12.2017 22:31
Ломаченко стал лучшим боксером 2017 года по версии еще одного авторитетного издания
Он обладает умением ударить и не пропустить удар, утверждают авторы рейтинга
Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2017 по версии портала BoxingScene.
Ломаченко стал лучшим боксером 2017 года по версии еще одного авторитетного издания Василий Ломаченко. Фото: Xsport.ua

В комментарии этой оценки журналист медиа Майкл Розенталь пишет, что украинский воин может стать Флойдом Мейвезером и Мэнни Паккьяо в одном лице. По его словам, навыки двукратного олимпийского чемпиона захватывают всех, ведь он почти всегда находится в нужном месте и в нужное время.

"Он обладает умением ударить и не пропустить удар, как это свойственно Мейвезеру, хотя у них разные стили", - отмечает автор.

Журналист добавляет, что Ломаченко "словно поглощает душу своих соперников" благодаря способности методично наносить тяжелые удары. Вместе с тем, Розенталь сомневается, что украинец заработает столько же, сколько удалось Мейвезеру или Пакьяо, хотя с боксерской точки зрения начинает достигать их уровня.

"Можно было бы говорить, что после ухода Андре Уорда Геннадий Головкин - следующий в борьбе за статус лучшего боксера мира, но кто действительно считает, что он лучше Ломаченко? Я таких не знаю. Если кто-то соревнуется с Ломаченко, так это Теренс Кроуфорд", - убежден автор.

Накануне Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии одного из старейших и авторитетнейших боксерских порталов мира Fightnews.com.

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