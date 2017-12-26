|Ломаченко стал лучшим боксером 2017 года по версии еще одного авторитетного издания
|26.12.2017 22:31
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Он обладает умением ударить и не пропустить удар, утверждают авторы рейтингаУкраинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2017 по версии портала BoxingScene.
Василий Ломаченко. Фото: Xsport.ua
В комментарии этой оценки журналист медиа Майкл Розенталь пишет, что украинский воин может стать Флойдом Мейвезером и Мэнни Паккьяо в одном лице. По его словам, навыки двукратного олимпийского чемпиона захватывают всех, ведь он почти всегда находится в нужном месте и в нужное время.
"Он обладает умением ударить и не пропустить удар, как это свойственно Мейвезеру, хотя у них разные стили", - отмечает автор.
Журналист добавляет, что Ломаченко "словно поглощает душу своих соперников" благодаря способности методично наносить тяжелые удары. Вместе с тем, Розенталь сомневается, что украинец заработает столько же, сколько удалось Мейвезеру или Пакьяо, хотя с боксерской точки зрения начинает достигать их уровня.
"Можно было бы говорить, что после ухода Андре Уорда Геннадий Головкин - следующий в борьбе за статус лучшего боксера мира, но кто действительно считает, что он лучше Ломаченко? Я таких не знаю. Если кто-то соревнуется с Ломаченко, так это Теренс Кроуфорд", - убежден автор.
Накануне Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии одного из старейших и авторитетнейших боксерских порталов мира Fightnews.com.