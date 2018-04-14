|Такие действия не останутся без ответа, - посол России в США о бомбардировке Сирии
|14.04.2018 11:15
|
Посол России в США Анатолий Антонов на своей странице в Twitter связал бомбардировки Сирии западными странами с личным оскорблением президента РФ Владимира Путина.
По словам Антонова, выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы, информирует svodka.net.
— Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже.
Выпады в адрес Президента России неприемлемы и недопустимы. Морального права обвинять другие страны у США – обладателя крупнейшего арсенала химоружия – нет, — написал дипломат.
Между тем, российское Минобороны заявило, что сирийсике военные использовали российское ПВО для отражения ракетных ударов более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля».
Читайте: Ракетный удар США по Сирии: появились новые видео (ВИДЕО)
— Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», — говорится в заявлении Минобороны.
Между тем, эти заявления Кремля не подтверждаются на Западе.
Сирийское государственное телевидение сообщает о трех раненных в результате бомбардировки.