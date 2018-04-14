поддержало нанесение ракетно-бомбовых ударов , Франции и Великобритании по объектам в Сирии, в ответ на химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибло не менее 85 человек. В России же заявили, что обстрел произошел тогда, когда Сирия "получила шанс на мирное будущее", сообщает со ссылкой на .

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что нанесенные удары "ограничат возможности руководства Сирии по использованию химического оружия".

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Джозеф Данфорд выступал с аналогичными заявлениями. По его словам, целями ударов , Великобритании и Франции стали три объекта, связанные с химическим оружием. Первой целью стал научно-исследовательский центр под Дамаском, второй - склад химического оружия рядом с городом Хомс. Третий удар был нанесен по командному пункту, расположенному неподалеку от склада.

"Эта нападение на долгое время ухудшит способности Сирии исследовать и производить химическое оружие", - отметил Данфорд.

Также он заявил, что не предупреждали Россию о начале атаки, однако военные стремились "минимизировать" возможные потери между россиян.

В то же время, в МИДе осудили атаку. Официальный представитель министерства Мария Захарова написала в своем Twitter, что обстрел произошел тогда, когда Сирия "получила шанс на мирное будущее". Также она отметила, что ответственность за случившееся, в том числе, несут западные СМИ, которые публиковали видео и фотографии химической атаке в Думе. Захарова подвергла сомнению эти публикации.

Посол России в Анатолий Антонов заявил, то удары по Сирии не останутся без ответа. Также он отметил, что "оскорбление президента России является неприемлимым и недопустимым". Речь, скорее только, идет о высказываниях Трампа о России и Путине в обращении к нации.

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