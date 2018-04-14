Известный чешский режиссер умер в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни

"Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья", - сказала жена режиссера, сообщил чешское агентство CTK.

Милош Форман родился в городе Часлав в Чехословакии в 1932 году. Режиссерскую карьеру он начал на родине. Популярность за пределами ему принес фильм "Черный Петр". В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, режиссер эмигрировал в США.

Первые фильмы американского периода - "Отрыв" (1971; Гран-при Каннского кинофестиваля) и "Волосы" (1979).

Настоящий успех к Формана пришел с выходом фильма "Пролетая над гнездом кукушки" в 1975 году. Притча о конфликте личности и репрессивного общества, собрал все 5 главных премий Американской академии киноискусства "Оскар" за лучшую картину, режиссуру, лучший сценарий, и игру двух актеров. Фильм, который многие критики считают шедевром американского кино, снятый по одноименной книге Кена Кизи, который остался недоволен экранизацией. С успехом фильма утвердилась карьера Милоша Формана как американского кинорежиссера, и пришла его мировая слава.

Милош Форман поставил также: "Амадей", 8 "Оскаров" (костюмный фильм о жизни Моцарта, снятый в основном в Чехословакии) "Вальмон" (экранизация "Опасных связей" Шодерло де Лакло, 1989) и др

Режиссер был трижды женат, у него четверо детей.

Напомним, победительница первого песенного конкурса "Евровидение" швейцарская певица Лиз Ассия умерла в 94 года.