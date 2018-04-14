Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что режим президента Сирии Башара Асада вместе с Россией и Ираном больше не сможет без затрат продолжать преступления. Туск поддержал удар США, Франции и Великобритании по Сирии Фото: ЕРА "Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере не без затрат. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне правосудия", – отметил он. Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 апреля 2018 г. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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