Украина за время независимости, с 1991 года, выдворила более 40 тысяч иностранцев-правонарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"С начала независимости на украинских границах сотрудниками Государственной пограничной службы Украины задержано около 150 тысяч нелегальных мигрантов, из них 123 тысячи за незаконное пересечение границы, и отказано в пропуске почти 180 тысячам потенциальных незаконных мигрантов, а более 40 тысяч иностранцев-правонарушителей выдворены из Украины" , - рассказали в ведомстве.

При этом, сообщили в ведомстве, за последние три года попытки мигрантов незаконно пересечь границу значительно уменьшились: в 2015 году - 1807 человек, 2016 год - 1040 человек, 2017 - 886 человек.

Как сообщал СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США на фоне дела об отравлении бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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