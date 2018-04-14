|В результате авиаударов в Сирии ранения получили трое гражданских
|14.04.2018 11:27
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При ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета TornadoВ результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения.
Фото: twitter.com/DefenceHQ
"Несколько ракет были перехвачены, они отклонились от курса, следовательно нанесли ранения гражданским лицам", - сообщает CNN со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
Также CNN со ссылкой на два официальных источника в Пентагоне сообщает, что между боеприпасов, которые были использованы при ударе, были крылатые ракеты с воздушным запуском. Выстрелы такими ракетами могут осуществляться с самолетов во время полета за пределами сирийского воздушного пространства.
Сообщается, что для ударов были применены также бомбардировщики США B-1 и один военный корабль ВМС США, который дислоцируется в Красном море.
По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado.Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары в Хомсе в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
Агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщало, что крылатые ракеты были применены против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.