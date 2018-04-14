Российские военные сообщили, что ни одна из крылатых ракет США или их союзников не входила в зону действия средств противовоздушной обороны РФ. В Минобороны РФ сообщили, что американские ракеты не попали в зону российских средств ПВО Фото: ЕРА "Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила", – говорится в заявлении.В Генштабе российских войск утверждают, что нанесенный США, Францией и Великобританией удар по Сирии в ночь на 14 апреля стал реакцией на "успехи сирийских вооруженных сил" в их борьбе с террористами.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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