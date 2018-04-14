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В российском Генштабе заявили, что привели силы ПВО в Сирии в режим боевой готовности
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14.04.2018 11:30
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Российские военные сообщили, что ни одна из крылатых ракет США или
их союзников не входила в зону действия средств противовоздушной
обороны РФ. В Минобороны РФ сообщили, что американские ракеты не
попали в зону российских средств ПВО Фото: ЕРА "Истребительная
авиация осуществляет дежурство в воздухе. Ни одна из крылатых ракет
в зону российских средств ПВО не входила", – говорится в
заявлении.В Генштабе российских войск утверждают,
что нанесенный США, Францией и Великобританией удар по Сирии в
ночь на 14 апреля стал реакцией на "успехи сирийских вооруженных
сил" в их борьбе с террористами.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара
Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял,
что Россия оставляет за собой право сбивать американские
ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские
подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их
союзников не участвовали.
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