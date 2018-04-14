США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» по военным и гражданским объектам в Сирии, поразив как минимум 9 военных объектов. Военный аэродром Думейр на востоке от Дамаска был атакован 12 ракетами.

Сразу же после начала атаки на предприятия в Сирии, имеющие отношение к разработке и применению химического оружия, власти США, Франции и Великобритании вместе заявили, что располагают «весомыми данными», включая информацию спецслужб, о том, что химическое оружие 7 апреля в Думе было применено официальным Дамаском, информирует svodka.net.

В своем заявлении в пятницу вечером президент Дональд Трамп прямо обвинил Россию в этом преступлении.

«Этой ночью у меня есть послания двум правительствам, которые несут самую большую ответственность за поддержку, снабжение и финансирование преступного режима Асада, — сказал глава Белого дома. – Я спрашиваю Иран и Россию, что за страна захочт связываться с массовым убийцей?.. В 2013 году президент Путин и его правительство пообещали миру, что они гарантируют уничтожение химического оружия в Сирии. Недавняя нападение Асада – это прямой ответ неспособности России сдержать эти обещания».

Заявление президента США российские официальные лица восприняли, как оскорбление российского лидера.

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