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Разумков и еще несколько "слуг народа" публично вакцинировались от дифтерии
28.10.2019 18:43
Разумков и еще несколько депутатов публично сделали прививки от дифтерии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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