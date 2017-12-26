Украина планирует подать меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в феврале 2018 года. Об этом сказала в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает

"Мы завершаем уже работу над нашим меморандумом по морской конвенции. И он будет представлен на рассмотрение арбитража уже в феврале следующего года", - сказала она.

По словам Зеркаль, после того как Украина подаст меморандум, у России будет 3 месяца для подачи возражений по юрисдикции.

"То есть, до мая они подают свои возражения и у нас открывается снова отсчет времени подать свои возражения на их возражения ...", - сказала замминистра.

Она добавила, что первый промежуточный результат может быть в 2019 году.

"После этого мы будем двигаться дальше по существу. То есть, это может быть 2021 год по морской (конвенции - ред.)", - уточнила замминистра.

Напомним, в декабре 2016 года Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина готова доказать в арбитраже нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву.

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