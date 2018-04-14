Жизнь — ужасно креативная и непредсказуемая дама и частенько подкидывает нам такие ситуации, что остается только разводить руками, пишет со ссылкой на .

Во время варки скорлупа треснула, и яйцо сварилось в форме куриной головы

Эти парни как два пазла одной прически

«Сын получил на Рождество книгу, главный герой которой очень похож на него самого»

Шлепанцы идеально закамуфлировались от покупателей

«В путешествии по Италии в Санта-Кристине увидел гору и понял, что ее изображение уже 2 года служит обоями на моем телефоне»

«Моя жена купила мне сегодня эти носки»

Интересно, обе машины тоже принадлежат этой женщине?

Перфекционисты ликуют, матрица сбоит

«Рядом с моей машиной стояла точно такая же. Я сделал фото, а через несколько недель увидел, что в момент съемки мимо проезжало третье такое авто»

Каковы шансы такого совпадения?

«Оделся и пошел к друзьям, где встретил своего нового кота»

Отражение в цистерне идеально совпало с пейзажем

«Поймал одну и ту же рыбу с разницей ровно в год!»

А эти компании, похоже, оплатили разработку упаковки пополам

«Мой муж нашел кукольную версию себя»

Олени переходят дорогу под знаком, что дорогу могут переходить олени

Узор на кофточке совпадает с узором на упаковке салфеток

«Парень в кафе сделал это фото и сказал, что на этом фото как будто запечатлены мы сегодня и мы 10 лет назад»

«Вчера стоял в очереди вместе с этими прекрасными дамами. Похоже, в матрице серьезная авария»

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