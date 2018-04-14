Президент США Дональд Трамп объявил, что приказал нанести точечные удары по территории Сирии. Решение было принято в связи с химической атакой, которая предположительно произошла в субботу, 7 апреля, в городе Дума.

По информации агентства Франс Пресс и Си-Би-Эс, удары были нанесены по нескольким кварталам Дамаска, в том числе кварталу Барзех, в котором находится научная лаборатория, и нескольким военным объектам.

По словам Трампа, нападение по Сирии является прямым результатом невозможности России остановить использование химического оружия.

Этот удар — общая операция США, Великобритании и Франции.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, она призвана отправить очень четкий сигнал каждому, кто решит, что можно безнаказанно использовать химическое оружие.

Первые взрывы прозвучали в тот момент, когда президент США обращался к американцам с речью, около четырех часов утра субботы по времени Дамаска, в районе девяти часов вечера по времени Восточного побережья США.

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания обвиняют силы президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия.

Правительство Асада отрицает, что в городе Дума действительно была химическая нападение.

Чуть больше года назад США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в центральной Сирии. Тогда Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб. В результате химической атаки в Хан-Шейхуне погибли почти 90 человек.

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