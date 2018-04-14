Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что точечные удары США и их союзников по Сирии были адекватными. Турчинов отметил, что союзники сирийского режима не смогли предотвратить удар по Асаду Фото: ЕРА . Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в Facebook."Американские военные и их союзники нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада. Агрессивные заявления и предупреждения Кремля, благодаря военной помощи которого продолжает существовать сирийский режим, не смогли остановить справедливого наказания", – отметил он. https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/10155571882773553 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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