По словам Столтенберга, ракетные удары снизят возможности режима Асада по нанесению новых химатак против сирийского народа

Туск отметил, что сирийский режим, Россия и Иран не могут безнаказанно продолжать атаки на мирное население Сирии.

"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не платя за это. ЕС будет поддерживать наших союзников на стороне правосудия", - написал Туск на своей странице в Twitter.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о том, что поддерживает удары по Сирии.

"Я поддерживаю акцию, сделанную США, Британией и Францией", - говорится в заявлении генсека.

По его словам, "это снизит возможности режима по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия".

"НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

Он также добавил, что "это требует коллективной и эффективного ответа со стороны мирового сообщества".

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

Президент России Владимир Путин обвинил США в усилении гуманитарной катастрофы в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".