Минимальную зарплату повысят до 4100 грн, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года.

Об этом заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

Соответствующую инициативу анонсировал президент Украины Петр Порошенко, напомнил он, информирует svodka.net.

По словам Розенко, в письме в Кабинет Министров и в Верховную раду президент отметил, что 3723 грн могут быть не последним повышением минимальной заработной платы в 2018 году, и предложил рассмотреть возможность повысить «минималку» до 4100 грн.

«Я абсолютно поддерживаю эту идею и убежден, что мы обязаны ее реализовать», — добавил Павел Розенко.

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Кроме того вице-премьер отметил, что правительство сможет рассмотреть вопрос о повышении минимальной зарплаты только по итогам экономической деятельности I квартала — в конце апреля-мая.

Согласно прогнозам Министерства экономического развития и торговли, к 2021 году в Украине минимальная зарплата может вырасти до 6200 грн.

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