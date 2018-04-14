|Розенко рассказал о новом повышении минималки
|14.04.2018 11:46
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Минимальную зарплату повысят до 4100 грн, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года.
Об этом заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко.
Соответствующую инициативу анонсировал президент Украины Петр Порошенко, напомнил он, информирует svodka.net.
По словам Розенко, в письме в Кабинет Министров и в Верховную раду президент отметил, что 3723 грн могут быть не последним повышением минимальной заработной платы в 2018 году, и предложил рассмотреть возможность повысить «минималку» до 4100 грн.
«Я абсолютно поддерживаю эту идею и убежден, что мы обязаны ее реализовать», — добавил Павел Розенко.
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Кроме того вице-премьер отметил, что правительство сможет рассмотреть вопрос о повышении минимальной зарплаты только по итогам экономической деятельности I квартала — в конце апреля-мая.
Согласно прогнозам Министерства экономического развития и торговли, к 2021 году в Украине минимальная зарплата может вырасти до 6200 грн.