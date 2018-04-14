Народный художник Украины Павел Зибров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что подарил диски со своими песнями человеку, пытавшемуся угнать его машину. Зибров: В КПЗ, а потом, может, и в тюрьме будешь изучать репертуар Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Зима. Я живу на даче, мои поехали в Дубай на зимние каникулы. Я заехал домой по каким-то делам. Только забежал, чайник закипел – звонок в дверь. Милиция. "Ваша машина номер такой-то?" – "Да". – "Вашу машину украли". Говорю: "Здрасьте". Выглядываю в окно – ее нет. Но ее поймали", – рассказал Зибров.По его словам, тогда на дорогах был гололед."Гололед был страшный. Подъезжаем к ЦУМу – стоит машина, бампер разбит, немного потек радиатор. Стоит, немного побитый: "Ааа, это ваша?!" То есть он узнал Павла Зиброва… Он не знал, у кого он крадет машину – ему показали пальчиком, сканером открыли, он сел в нее и отвез. Но его проблема в том, что он не знал Киев: неправильный поворот на Крещатике сделал – там односторонка была. Милиционер, сержант из Белой Церкви Сережа начал на "Жигулях" по замороженному Киеву его догонять. Догнал, вцепился в него, дал по морде. Но! Сообщники подъехали на машине, открыли заднюю дверь – он бросился туда пластом, и машина пошла. Сережа схватил его за ноги – его, Сережу, протянули метров 50 по этому гололеду, он сбил колени, но не выпустил свою жертву, вытянул его из машины, дал хорошего пинка. А потом уже подъехала помощь. Я подарил ему два диска", – продолжил плут.Он уточнил, что подарил диски мужчине, который пытался угнать машину."Да, ему, конечно. Говорю: "Тебе придется сидеть долго. Коль ты не знал, мы с тобой сейчас познакомились… Как тебя звать?" Так-то и так-то… "Значит, в КПЗ, а потом, может, и в тюрьме будешь изучать репертуар Павла Зиброва. Вот тебе 30 песен…Что самое интересное – через два месяца его выпустили. Потому что у него ребенок маленький, взяли его на поруки. Боже, я так расстроился. Но! Прошел буквально год – останавливают меня, а я вроде бы ничего не нарушал. "Павел Зибров?" – "Павел Зибров". – "Знаете, тот, кто угнал ваш джип, снова попался. Ему дали восемь лет". Фух, слава Богу", – добавил Зибров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его зибров что машину ему Теги: культура