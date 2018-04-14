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Народный художник Украины Павел Зибров в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что подарил
диски со своими песнями человеку, пытавшемуся угнать его машину.
Зибров: В КПЗ, а потом, может, и в тюрьме будешь изучать репертуар
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Зима. Я живу на даче, мои
поехали в Дубай на зимние каникулы. Я заехал домой по каким-то
делам. Только забежал, чайник закипел – звонок в дверь.
Милиция. "Ваша машина номер такой-то?" – "Да". – "Вашу
машину украли". Говорю: "Здрасьте". Выглядываю в окно – ее
нет. Но ее поймали", – рассказал Зибров.По его словам, тогда
на дорогах был гололед."Гололед был страшный. Подъезжаем к
ЦУМу – стоит машина, бампер разбит, немного потек радиатор.
Стоит, немного побитый: "Ааа, это ваша?!" То есть он узнал Павла
Зиброва… Он не знал, у кого он крадет машину – ему показали
пальчиком, сканером открыли, он сел в нее и отвез. Но его проблема
в том, что он не знал Киев: неправильный поворот на Крещатике
сделал – там односторонка была. Милиционер, сержант из Белой
Церкви Сережа начал на "Жигулях" по замороженному Киеву его
догонять. Догнал, вцепился в него, дал по морде. Но! Сообщники
подъехали на машине, открыли заднюю дверь – он бросился туда
пластом, и машина пошла. Сережа схватил его за ноги – его,
Сережу, протянули метров 50 по этому гололеду, он сбил колени, но
не выпустил свою жертву, вытянул его из машины, дал хорошего пинка.
А потом уже подъехала помощь. Я подарил ему два диска", –
продолжил плут.Он уточнил, что подарил диски мужчине, который
пытался угнать машину."Да, ему, конечно. Говорю: "Тебе придется
сидеть долго. Коль ты не знал, мы с тобой сейчас познакомились… Как
тебя звать?" Так-то и так-то… "Значит, в КПЗ, а потом, может, и в
тюрьме будешь изучать репертуар Павла Зиброва. Вот тебе 30
песен…Что самое интересное – через два месяца его выпустили.
Потому что у него ребенок маленький, взяли его на поруки. Боже, я
так расстроился. Но! Прошел буквально год – останавливают
меня, а я вроде бы ничего не нарушал. "Павел Зибров?" – "Павел
Зибров". – "Знаете, тот, кто угнал ваш джип, снова попался.
Ему дали восемь лет". Фух, слава Богу", – добавил Зибров.
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