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Перший поцілунок на "Холостяку": чому дівчина пошкодувала про вчинок? (ФОТО)
14.04.2018 11:50
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Напередодні ввечері відбувся черговий ефір шоу "Холостяк-8", де цього сезону головним героєм є співак Рожден Анусі і, на радість глядачів, на проекті нарешті відбувся перший поцілунок - з Галею, з якою холостяк навіть вирушив на відпочинок у Єгипет.

Втім, виявилося, що зовсім скоро дівчина пожаліла про цей вияв почуттів і навіть записала Рождену відеозвернення, в якому поділилась переживаннями, чи не відштовхне поцілунок холостяка від неї.

На церемонії троянд дівчина отримала квітку, тож тепер цікаво буде спостерігати, що відбудеться у шоу далі.

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