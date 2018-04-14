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Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
14.04.2018 11:51
Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Удар по Сирии он назвал "актом агрессии против суверенного государства"
Президент России Владимир Путин обвинил США в усилении гуманитарной катастрофы в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".
Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН Фото:Reuters

"Россия самым серьезным образом осуждает набег на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом .... Своими действиями США еще больше усиливают гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, потакают террористам", - отметил президент РФ 14 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Удар по Сирии он назвал "актом агрессии против суверенного государства", который был осуществлен "без санкции СБ ООН, в нарушение устава ООН, норм и принципов международного права".

"История расставит все по своим местам, и она уже положила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - добавил он.

Путин добавил, что "поводом" для авиаудара стало "инсценировка применения ядовитых веществ против гражданского населения - на этот раз в Думе".

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

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