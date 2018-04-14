Археологи из Италии нашли на территории Ломбардии скелет VI–VIII веков, принадлежавший мужчине, у которого вместо ампутированного предплечья оказался нож, передает Science Alert .

По мнению исследователей, на момент смерти средневековому мужчине было около 47 лет. Его правую руку ампутировали во время жизни, скорее только после перелома руки или после сражения.

Благодаря анализу удалось установить, что из-за тяжелого протеза в форме ножа кость предплечья деформировались, что может свидетельствовать о том, что мужчина регулярно держал руку в неестественном положении. Свой протез человек постоянно поднимал к зубам. Вполне вероятно, что при помощи челюсти он затягивал ремни, которые фиксировали протез-нож.

Антропологи отметили сточенность его зубов. Скорее только, именно поднося посторонние предметы к зубам, мужчина занес инфекцию, вследствие которой и скончался. При этом с ножом вместо руки средневековому мужчине удалось прожить довольно длительное время, если судьба тот факт, что в те времена еще не существовало антибиотиков, обезвреживающих действие опасных веществ метала с ножа.

Как сообщал svodka.net ранее, каменные круги Стоунхенджа были образованы задолго до того, как древние люди начали использовать их для определения "солнечного" года. Об этом сообщил археолог Майк Питтс, специализирующийся на изучении старинного объекта.

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