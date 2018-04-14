Служба безопасности Украины обнаружила на одном из государственных предприятий Николаевской области опасное программное обеспечение из Российской Федерации, передает со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что государственный морской оператор, имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности Украины в сфере водного транспорта, закупил опасную ИТ-продукцию производства РФ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, согласно условиям договора российский производитель получил возможность доступа через удаленное администрирование к информации и данным, использование которых могло нарушить устойчивое функционирование важного инфраструктурного объекта.

"Сейчас все угрозы безопасному судоходству локализованы", - заверили в ведомстве.

Также СБУ проинформировала руководство госпредприятия об обнаруженных угрозах.

Сейчас использование программы производства РФ прекращено, заблокировано каналы ее связи с внешними телекоммуникационными сетями, принимаются меры для замены российского ИТ-продукта на альтернативные программные комплексы.

Как сообщал Служба безопасности Украины сорвала "почти сто попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России".

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