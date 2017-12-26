ФК Днепр в ближайшее время может лишиться профессионального статуса

Об этом сообщил в интервью FootballHub президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.

По его словам, клуб до сих пор не погасил свои старые долги, из-за чего международная федерация направляет ему новые штрафы.

"К сожалению, дальше приходит информация по Днепру с ФИФА, приходят новые штрафы. В следующем году клуб может потерять профессиональный статус", - сказал функционер.

В то же время, Павелко выразил надежду, что эволюция профессионального футбола в Днепре продолжится благодаря вновь СК Днепр-1.

Ранее Профессиональная футбольная лига приняла Днепр в состав участников второй лиги . Также во Вторую лигу приняли новосозданный СК Днепр-1.

Один из инициаторов создания Днепр-1, украинский нападающий Роман Зозуля, заявил, что Днепр скоро прекратит существование, а Днепр-1 избавится от приставки "1" и станет тем клубом, за который ранее играл Зозуля. Фанаты Днепра заявили, что не будут поддерживать Днепр-1.