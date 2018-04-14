Анкара приветствует авиаудары США, Великобритании и Франции по сирийским объектам, которые могли использоваться для производства химического оружия.

«Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку 7 апреля в городе Дума. Военная операция, осуществленная утром 14 апреля против режима Асада, стала проявлением ответственности человечества», — говорится в документе.

В МИД также подчеркнули, что применение оружия массового поражения против мирного населения — это преступление против человечности.

«Список военных преступлений и преступлений против человечности, осуществленных режимом Башара Асада в период конфликта, который продолжается уже более семи лет, общеизвестен. Международное общество разделяет единую позицию по данному вопросу. Все мировое общество, в особенности страны-члены Совета безопасности ООН, должны согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия. Турция считает важным, чтобы подобного рода преступления не оставались безнаказанными и предпринимались меры по привлечению к ответственности сил, причастных к преступлениям против человечности», — отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что удары в Сирии были нанесены по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Целями стали научно-исследовательский центр, хранилище химических веществ и командный пункт — все они находятся в Дамаске и Хомсе.