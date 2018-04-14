Боевики 43 раза открывали огонь

На луганском направлении из запрещенных минского соглашениями 120- и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениях под Троицким.

Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие - неподалеку зайцев, а крупнокалиберные пулеметы - близко Светлодарска, - информирует пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении с 82-мм минометов обстреляли защитников опытно и Каменки. Кроме этого из гранатометов огонь вели по украинским укреплениях близко Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополь, Лебединского и Богдановка, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополь и Шахты "Бутовка", а с вооружения БМП - в районе Талаковка, Каменки и Богдановка.

Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, опытно, Лебединского, Шахты "Бутовка", Талаковка, Павлополь и Водяного, а по защитникам Авдеевки боевики вели снайперский огонь.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Его доставили в больницу.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.