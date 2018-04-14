|Сутки в АТО: 43 обстрелы, одного украинского военного ранены
|14.04.2018 11:58
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Боевики 43 раза открывали огоньЗа прошедшие сутки, 13 апреля, российско-оккупационные войска продолжали игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив 43 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Фото: Андрій Попіль
На луганском направлении из запрещенных минского соглашениями 120- и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениях под Троицким.
Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие - неподалеку зайцев, а крупнокалиберные пулеметы - близко Светлодарска, - информирует пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении с 82-мм минометов обстреляли защитников опытно и Каменки. Кроме этого из гранатометов огонь вели по украинским укреплениях близко Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополь, Лебединского и Богдановка, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополь и Шахты "Бутовка", а с вооружения БМП - в районе Талаковка, Каменки и Богдановка.
Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, опытно, Лебединского, Шахты "Бутовка", Талаковка, Павлополь и Водяного, а по защитникам Авдеевки боевики вели снайперский огонь.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Его доставили в больницу.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.