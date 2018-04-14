Российская Федерация созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для того, чтобы обсудить "агрессивные действия США и их союзников" на территории Сирии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его обнародовала пресс-служба Кремля.

Так, президент России осудил авиаудары по Сирии, нанесенные США, Францией и Великобританией, назвав их "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Он также отметил, что российские специалисты не обнаружили следов использования химического оружия в пригороде Дамаска Думе, в котором, как утверждают наблюдатели, из-за действия Хлора скончались десятки людей. Химическую атаку Путин назвал "мнимым инцидентом".

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - уточняется в заявлении Путина.

Как сообщал svodka.net.uа, 14 апреля, в Сирии, по приказу президента США Дональда Трампа, были нанесены точечные удары по отдельным объектам режима Башара Асада в ответ на применение им химического оружия.

Позже стало известно, что в результате попадания ракеты США их союзников по складах военной армии близко от Хомса пострадало не менее троих мирных жителей . В то же время российские СМИ информируют о шести мирных жителях, получивших осколочные ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира