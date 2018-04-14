Москва остро отреагировала на ракетный удар стран коалиции по целям в Сирии. Посол России в США назвал атаку «оскорблением Путина».

Удар США, Великобритании и Франции, по военным объектам в Сирии в ночь на 14 апреля, вызвал гневную реакцию у властей России — главных покровителей режима Асада.

Израильские СМИ цитируют слова посла России в Вашингтоне: «Наши предостережения не были услышаны. Нам угрожают, оскорбления в адрес российского президента неприемлемы».

Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне, выступил 14 апреля вскоре после заявления Трампа об атаке: «Самые страшные предположения сбылись. Запланированный удар нанесен. Повторяю, мы предупреждали: подобные действия не останутся без ответа».

Посол возложил всю ответственность за происходящее на Вашингтон, Лондон и Париж. Он подчеркнул, что «обижать» российского президента неприемлемо, а США как обладателю крупнейшего в мире арсенала химического оружия вообще не пристало обвинять другие страны в его наличии.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова опубликовала на своей странице в пост, в котором обвинила западные СМИ во влиянии на решение Трампа: «Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар.

За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент , когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу».

Далее Мария Захарова обвинила в происходящем западные СМИ: «И ещё. Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информация». После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ».

Как сообщалось ранее, в субботу 14 апреля на рассвете президент США заявил в Белом доме о том, что отдал приказ «нанести точечный удар по химическому оружию диктатора Башара Асада» вместе с Великобританией и Францией.

В ходе ракетной атаки было уничтожено несколько целей и выпущено около 100 ракет.

Согласно сообщениям официальных сирийских СМИ, атаке подверглись несколько объектов в Дамаске и пригороде, в числе которых исследовательский институт

Государственное информационное агентство Сирии сообщило, что ракеты попали в корпус, где расположены учебные аудитории и лаборатории. Зданию причинен убыток, пострадавших нет. Несколько ракет, направленных по военной базе, были сбиты, три человека получили ранения.

Арабские СМИ утверждают, что под удар также попала авиабаза «Аль-Маза» в западном предместье Дамаска и база 41-й бригады армии, подконтрольной Асаду, расположенной в столице.

Источник в окружении президента Башара Асада на правах анонимности сообщил информационным агентствам, что благодаря предупреждениям России удалось подготовиться к удару. Так, были базы эвакуированы несколько дней назад.

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