Вашингтон будет атаковать войска Башара Асада, пока сирийский правитель не откажется от химического оружия.

В Пентагоне на специальном брифинге, который провели министр обороны Джеймс Маттис и глава Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал Джозеф Денфорд стало известно, что ракетный удар по Сирии стал лишь первой волной борьбы коалиции Запада против использования химического оружия диктатором Башаром Асадом, информирует svodka.net.

По словам Денфорда, первая волна состояла из точечных ударов по местам, где хранилось химическое оружие.

В свою очередь Маттис заявил, что сейчас проводится военная операция в Сирии, которая будет носить характер постоянной, пока Асад не откажется от использования химического оружия против мирных жителей.

По словам министра обороны США, этим ударом Дональд Трамп послал Асаду письмо, чтобы тот отказался использовать химическое оружие. Если же этого сделано не будет, то у диктатора возникнут еще большие проблемы.

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