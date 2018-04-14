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Украина солидарна с действиями США, Великобритании и Франции в Сирии
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14.04.2018 12:04
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Украина поддерживает привлечение к ответственности виновных в
химической атаке в сирийской Думе, заявили в украинском
Министерстве иностранных дел. Украина поддерживает действия
союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия Фото:
Gordonua.com "Украина выражает солидарность с США, Великобританией
и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение
Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое
привело к многочисленным жертвам между мирного населения", –
сказано в сообщении.Отмечается, что обращает на себя внимание
"целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны
кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в
Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение
конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН"."Украина
подтверждает свою твердую позицию, что применение химического
оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является
грубым нарушением международного права, а лица, виновные в таких
действиях, должны быть привлечены к ответственности", –
добавили в МИД Украины.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не
обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России
Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание
Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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