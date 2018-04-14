За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получил ранение один украинский военный, на данный момент его состояние здоровья удовлетворительное. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - заверил он.

За прошедшие сутки, по информации представителя Минобороны, боевики совершили 43 обстрела украинских позиций в зоне АТО.

Как сообщал за минувшие сутки в зоне АТО один военный получил ранение.

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