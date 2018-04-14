Замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что российские военные контролировали все пуски ракет США и Великобритании и не зафиксировали участия в ударе по Сирии французской авиации. Рудской: Перехвачена 71 крылатая ракета Скриншот: RT на русском / Facebook "Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус кстати выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано", – рассказал Рудской.По данным российских военных, только против сирийских объектов применили 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования. Как утверждает Рудской, сирийские ПВО, основу которых составляют советские комплексы, "успешно отразили удары авиационных и морских средств поражения"."Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса", – заявил замначальника генштаба.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Министр обороны Франции Флоранс Парли опубликовала кадры запуска ракет по Сирии с одного из французских фрегатов в Средиземном море.Британские военные сообщили, что задействовали в операции четыре самолета, которые нанесли успешный удар по бывшей ракетной базе, на которой по их данным хранилось химическое оружие.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша рудской ракет пво сирийские Теги: мир