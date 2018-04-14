В Киеве задержали 12 грабителей, нападавших на лотереи Подозреваемых задержали, вещественные доказательства - оружие, амуницию и деньги - изъяли Шевченковский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 12 мужчинам, которых задержали за совершение разбойных нападений в Дарницком и Днепровском районах Киева. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua Всем задержанным было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины - «Разбой». "В ночь на 12 апреля упомянутые лица ворвались в пункт мгновенных лотерей на Привокзальная, разбили там мебель и оборудование и угрожая кассирам оружием, похитили из кассы 4 тыс. Грн. Менее чем за час эти же лица при аналогичных обстоятельствах совершили набег на еще одну лотерею на ул.Малышко - сокрушив в помещении мебель и оборудование, они завладели деньгами в сумме более 10 тыс. грн ", - сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua Подозреваемых задержали, вещественные доказательства - оружие, амуницию и деньги - изъяли. В настоящее время проводится проверка причастности злоумышленников к совершению еще 4 аналогичных преступлений. Напомним, суд вынес приговор жителю Днепра, который спрятался в посылке "Новой почты", чтобы совершить кражу. Ранее, в Черниговской области полиция задержала банду, которая ограбила десятки элитных поместий и дачных домов на Черниговщине и Киевщине. В Киеве объявили победителя песенного конкурса Евровидение-2017, – ВИДЕО

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