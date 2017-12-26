Погода, Новости, загрузка...
Пранкеры Вован и Лексус узнали в НАТО, почему туда не принимают Украину.
26.12.2017 22:40
,
Регистрация Забыл пароль
Категории
Лента новостей
23:32  Пранкеры Вован и Лексус узнали в НАТО, почему туда не принимают Украину.
23:25  Новый облик армии резко поменял и отношение к ней
22:59  Дело полковника Ковтуна
21:59  Почему не состоялся проект создания еврейского государства в Крыму
21:05  "Их органы — в других людях". Запад не замечал убийств сербов в Косово
20:46  Биткоин оказался проектом американской ФРС
20:33  Хитрый план "G" Путина и капкан для Запада или соломинка, как вынужденная политическая мера?
18:28  Александр Зубченко: Итоговое
18:19  Александр Роджерс: Закон есть закон , Навальный - не исключение
16:33  Лев Щаранский: Операция «Приемник».
16:27  Капитуляция либералов: "Пятая колонна" расписалась в бессилии на выборах-2018
16:10  Crimson Alter: "Американские пессимисты" предсказали отставку Путина и нефть по $10
15:36  Михаил Хазин: Мы видим, как либеральная группировка грабит банки и систему денежного обращения
15:29  Атака пары пьяниц
15:20  Нелепая трагедия наших безумных либерастов
15:18  Александр Яблоков: Украина: библейские истоки «Джавелинов»
15:01  Кто уронил гривну?
14:36  Анатолий Вассерман: Изменения в политике Кремля неизбежны
14:20  "Воссоздать СССР? Почему бы и нет — это зависит от России"
14:08  Visa и MasterCard исключили из российской банковской ассоциации
Показать все новости
Опрос на портале
Облако тегов
crop circles (круги на полях) ufo «соотнесенные состояния» Альтерверс Альтернативная медицина Англия и Ватикан Атомная энергия Беженцы. Война на Ближнем Востоке. безопасность борь Борьба с ИГИЛ Брайс Де Витт великаны. Внешний долг России ВОВ Военная авиация Вооружение России Восточный Газпром. Прибалтика. Геополитика ГМО грядущая война Два мнения о развитии России Евразийство Ельцин Жизнь с точки зрения науки Законотворчество информационная безопасность Информационные войны исламизм историософия Историческая задача России История История оружия Источники энергии Космология Крым Культура. Археология. Малороссия масоны мгновенное перемещение в пространстве Мегалиты Металлы и минералы Мировые финансы МН -17 многомирие Мозг Народная медицина Наука и религия Научные открытия Нибиру нло нло (ufo) Новороссия общественное сознание Опозиция Оппозиция Оружие России Османская империя Песни нашего века Подлинная история России Президентские выборы в России Президентские выборы в США Природные катастрофы Пространство и Время Реформа МВФ Роль России в мире Романовы Российская экономика Россия Россия и Запад Самолеты. Холодная война с СССР Сирия Сирия. Курды. социальная фантастика СССР Старообрядчество США Тартария Творчество наших читателей Украина Украина - Россия Украина и ЕС фантастическая литература фашизм физика философия Философия русской иммиграции футурология Холодная война христианство Хью Эверетт Цветные революции Церковь и Власть Человек Экономика России Энергоблокада Крыма Юго-восток Украины Южный поток юмор
Показать все теги
Популярные новости
Самое обсуждаемое
Погода
Лента новостей / политика, экономика
Пранкеры Вован и Лексус узнали в НАТО, почему туда не принимают Украину.
  • 26 декабрь 2017 |
  • 23:32 |
  • Редактор VP |
  • Просмотров: 0 |
  • Комментарии: 0

Глава Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли (справа) был уверен, что говорил со спикером украинского парламента
Скриншот видео Vovan222prank на youtube.com

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли. Представившись спикером Верховной Рады Андреем Парубием, они обсудили с Алли перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс.

В разговоре пранкеры пожаловались, что Киев боится референдума о вступлении в НАТО, так как велика вероятность, что украинцы проголосуют против. Паоло Алли ответил, что важно исполнение «минских соглашений». Настроение стран — членов альянса — зависит от успешности их реализации. «Если вы ставите вопрос таким образом, что мы хотим запустить процедуру, чтобы в будущем, вероятно, рассмотреть вступление в НАТО, то это будет более правильно», — сказал Алли. Он также добавил, что Украине нужно поставить вопрос референдума по-другому, пишет Life.ru

    Вован и Лексус предупредили Алли о том, что в РФ якобы выпустили ролик, содержащий 25-й кадр под названием «Как поднять бабла». Также функционер Североатлантической организации узнал о книге «Вован и Лексус, или По ком звонит телефон» и обещал обязательно передать эту информацию генсеку НАТО.

    23 декабря Вован и Лексус разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, позвонив ей под видом премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщает «Федеральное агентство новостей». Лексус заявил, что они не ожидали, что высокопоставленный американский дипломат поверит в существование выдуманного острова Биномо.

    Источник - ura.news .

    Комментарии:
    Информация!
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Подписаться на RSS
    Universe-tss.su © 2013-2017
    При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
    Все права защищены.
    • Разработка сайта
    • Студия SETstudio
     Поделитесь статьей с друзьями
     

    Добавить комментарий

    Защитный код
    Обновить