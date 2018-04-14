Официальный представитель режима Башара Асада прокомментировал утренние удары, которых по объектам сирийской армии вместе нанесли пилоты США, Франции и Великобритании.

По словам представителя Башара Асада, эти авиаудары были «мизерным влиянием», информирует svodka.net.

«Мы заранее получили предупреждение об этой атаке от русских и эвакуировали все военные базы еще несколько дней назад», — убеждает представитель Асада.

По словам сирийского чиновника, около трети из 30 ракет, выпущенных по объектам асадовцев авиацией союзников, были сбиты.

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